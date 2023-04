Schwarz geschminkt, mit Kraushaarperücke und Bastrock, als weitere Requisite ein grosser Knochen in der Hand: So ausstaffiert mimt jemand am «Ball beim Böögg» am Samstag vor dem Sechseläuten eine schwarze Person. An den Ball sind rund 140 Persönlichkeiten aus der Zürcher Wirtschaft eingeladen. Wie ein geleaktes Video im «Tages-Anzeiger» zeigt, wird die Darbietung mit Gelächter quittiert.

Wie Recherchen des «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» von Radio SRF zeigen, hat der Vorfall nun möglicherweise juristische Konsequenzen. Auf Anfrage schreibt der Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, Erich Wenzinger: «Die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat hat ein sogenanntes Vorabklärungsverfahren eröffnet.» Dabei handelt es sich um eine Vorprüfung. Diese soll klären, ob es einen hinreichenden Tatverdacht für ein Offizialdelikt gibt und eine Strafuntersuchung möglich wäre. Bis diese Vorprüfung abgeschlossen ist, gibt die Staatsanwaltschaft keine weiteren Auskünfte.

Stadtpräsidentin fordert Zünfte zum Handeln auf

Abgesehen von den rechtlichen Konsequenzen kommt der Auftritt am «Ball beim Böögg» auch sonst nicht gut an. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) zum Beispiel, nimmt kein Blatt vor den Mund: «Es ist total daneben, was da aufgeführt wird» Es werde abwertend über Menschen mit schwarzer Hautfarbe hergezogen. «Das ist eine primitive Art, es miteinander lustig zu haben.» Es sei zwar ein privater Anlass im Umfeld des Sechseläutens gewesen, trotzdem müssten sich die Zünfte zu diesem Verhalten positionieren. «Die Zünfte müssen sich vertieft mit diesen Fragen auseinandersetzen, diesen Anspruch habe ich.» Falls die Rassismus-Strafnorm verletzt worden sei, müsse dies entsprechend geahndet werden.

Auf Twitter kritisiert auch die Zürcher Justizdirektorin Jaqueline Fehr (SP) den Auftritt und fragt, «woher kommt ein Humor, der davon lebt, andere Menschen herabzusetzen?»

Ähnlich äussert sich Alma Wiecken, Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Für sie ist klar: «Diese Art von Blackfacing ist rassistisch. Es ist erstaunlich, dass es heutzutage noch Leute gibt, die das lustig finden.» Ob mit der Darbietung die Rassismus-Strafnorm verletzt wurde, müsse jetzt die Strafverfolgungsbehörde prüfen.

Und was sagen die Zünfte? Obwohl die Rassismus-Vorwürfe immer lauter werden, will sich das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) nicht dazu äussern. Auch andere Zünfte geben auf entsprechende Anfragen keine Auskunft.