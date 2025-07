Die Aktien der Swatch Group legen im frühen Handel deutlich zu. Am Morgen hat der Bieler Uhrenkonzern Halbjahresergebnisse deutlich unter den Markterwartungen publiziert. Allerdings rechnet das Management nun mit einer Verbesserung in China im zweiten Halbjahr. Darauf deuten auch die jüngsten Exportzahlen.

Die Swatch-Inhaberaktien gewinnen am Donnerstag 2.8 Prozent auf 140.95 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht zeitgleich mit 0.60 Prozent im Plus. Swatch hatten allerdings 2024 knapp 28 Prozent verloren und standen bis zum Vorabend im bisherigen Jahresverlauf 2025 weitere 17 Prozent im Minus. Im Hoch im März 2023 erreichten sie noch Kurse von über 340 Franken.