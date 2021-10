Der Vorschlag kommt aus der Kommission für Umwelt und Raumplanung als Gegenprojekt zur Landschaftsinitiative, die das Bauen ausserhalb der Bauzonen stoppen will. Zwar will der Kommissionsvorschlag dieses Bauen eingrenzen und somit stabilisieren. Allerdings bietet er den Kantonen Spielräumen, was ihm Kritik einträgt, auch von Raumplanungsexperten und Landschaftsschützerinnen.