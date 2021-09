Mitholz im Berner Oberland werde zum Geisterdorf - 160 Menschen müssten in rund zehn Jahren ihr Heim für zehn Jahre verlassen. Das war bisher das Bild zur Räumung des ehemaligen Munitionsdepots der Armee. An einem Informationsanlass hat das VBS am Donnerstagabend diesen Eindruck jedoch relativiert.

Wer Mitholz ganz sicher verlassen muss und wer doch bleiben kann, das werde sich Mitte 2022 klären. Bis dahin will das VBS das Gebiet in verschiedene Gefahrenzonen für die gesamte Zeit der Vorbereitungsarbeiten und der Räumung verbindlich unterteilt haben.