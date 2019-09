Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz begrüsst das Urteil. Geschäftsleitungsmitglied und Schulleiter Bruno Rupp betont gegenüber «10vor10» die Vorteile der Volksschule. «Die öffentliche Schule garantiert mit den professionell ausgebildeten Lehrpersonen und Schulleitungen das Erreichen der Kompetenzen nach Lehrplan und insbesondere auch die sozialen Kompetenzen.»

Anlass für das Urteil war die Klage einer Mutter beim Erziehungsdepartement Basel-Stadt. Ihr Antrag auf Homeschooling wurde 2017 abgewiesen, das kantonale Verwaltungsgericht lehnte die Beschwerde der Mutter ebenfalls ab. Nun hat auch das Bundesgericht bestätigt, dass die Bestimmungen der Bundesverfassung zum Grundschulunterricht keinen Anspruch auf privaten Einzelunterricht gewähren.

Den Kantonen stehe es aber frei, ein Recht auf häuslichen Privatunterricht vorzusehen. Die Mutter hatte kritisiert, die kantonale Regelung stelle ein faktisches Verbot des häuslichen Privatunterrichts dar und verletze das verfassungsmässige Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens.

«Zusammen mit den Kindern unterwegs»

Beim Verein «Bildung zu Hause Schweiz» ist der Präsident enttäuscht über das Urteil des Bundesgerichts. Willi Villiger ist selber Lehrer und hat seine zehn Kinder zusammen mit seiner Frau unterrichtet. «Homeschooling ermöglicht der Familie, eine Arbeitsgemeinschaft zu führen, zusammen mit den Kindern unterwegs zu sein und zu lernen und weiterzukommen im Leben.» Das gebe einen grossen Familienzusammenhalt, die Kinder können im eigenen Tempo lernen und oft auch nach ihren eigenen Interessen. Sie würden so recht individuell gefördert, was in der Regel zu sehr guten Resultaten führe.

Gegenüber SRF kritisiert der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz das Homeschooling. Es garantiere nicht den Wissensstand nach Lehrplan für Schülerinnen und Schüler, die wieder zurückkommen in die Regelschule. «Und Homeschooling kann gar nicht die sozialen Kompetenzen garantieren, die Kinder in der Klasse, im Klassenverband lernen», so Rupp.

Villiger bestreitet die Vorwürfe. Wenn dies so wäre, müssten signifikante Probleme aufgetaucht sein mit solchen Schülerinnen und Schülern. «Die Leute, die aus der Homeschoolbewegung kommen, sind unserem Kenntnisstand nach bestens integriert und haben hervorragende Laufbahnen eingeschlagen.»

Nationale Auswirkungen

Staatsrechtsprofessor Johannes Reich befasst sich intensiv mit dem Thema Homeschooling. Mit dem heutigen Urteil könnten die Bestimmungen in den Kantonen restriktiver werden. «Politisch könnte das so aufgefasst werden, dass man einen Freipass hat in einem gewissen Sinn, die Regelung des Homeschooling restriktiver auszugestalten, also Privatunterricht zuhause nicht zuzulassen oder unter ganz hohen Anforderungen nur zuzulassen.»