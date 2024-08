Auto stürzt in Küsnacht in den Zürichsee

In Küsnacht hat ein Lenker mit seinem Auto ein Geländer durchbrochen und ist im Zürichsee gelandet.

Wie es zu dem Unfall am Montagmorgen kam, ist noch unklar.

Der 42-jährige Lenker wurde in kritischem Zustand geborgen und ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Der Verunfallte sass zum Unfallzeitpunkt gegen 9 Uhr alleine im Auto und war Richtung Meilen unterwegs. Taucher konnten den Mann am Grund des Sees aus seinem Auto befreien. Die Einsatzkräfte mussten den Mann reanimieren.

Einsatzkräfte bergen das Unfallauto aus dem Zürichsee. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Seestrasse mehrere Stunden gesperrt. Laut der Polizei war die Bergung des Unfallautos aufwändig. Die Retter konnten den verunfallten Lenker aus dem Auto auf dem Seegrund bergen. Der 42-Jährige durchbrach mit seinem Auto dieses Geländer in Küsnacht am Zürichsee. Die Polizei stand unter anderem mit Booten im Einsatz.

Das Auto geriet bei der Kreuzung Goldbacherstrasse/Seestrasse in den See. Die Seestrasse war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufwendig, so die Kantonspolizei.