Auf Nachfrage, wie die «Instrumente für gezielte Eingriffe bei besonderen Bedrohungslagen» funktionieren, schreibt der NDB:

«Bei der Kabelaufklärung dürfen nur jene Informationen bearbeitet werden, die den vorher definierten und genehmigten Suchbegriffen entsprechen. Angaben über natürliche oder juristische Personen aus der Schweiz sind als Suchbegriffe nicht zulässig. Somit ist auch im Bereich der Kabelaufklärung weder eine Massenüberwachung der Schweizer Bevölkerung noch eine Komplettüberwachung der globalen Kommunikation erlaubt.»

Der NDB schreibt zudem, dass es für die Kabelaufklärung eine Bewilligung vom Bundesverwaltungsgericht und der Vorsteherin oder dem Vorsteher des VBS braucht. «Ausserdem muss das Gesuchte im Auftragsgebiet des NDB liegen. Bei der Kabelaufklärung gehören Vorgänge in der Schweiz nicht ins Auftragsgebiet des NDB. Es bleibt bei der Überwachung nur das hängen, was mittels spezifischer Suchbegriffe – die im Voraus festgelegt wurden – gesucht wird. Also quasi die Nadel und nicht der gesamte Heuhaufen», so der NDB.