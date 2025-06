Rega-Center will in die Zentralschweiz ziehen

Rega will umziehen

Die Rega plant, ihren Hauptsitz und den Wartungsbetrieb von Zürich nach Kägiswil in Obwalden zu verlegen. Rund 200 Mitarbeitende wären betroffen.

Der Flugplatz Kägiswil ist der favorisierte Standort. Die Jet-Flotte soll aber nach Möglichkeit in Zürich bleiben.

Der Kanton Obwalden unterstützt die Pläne. Das letzte Wort hat aber der Bund.

Die Rega will ihren Hauptsitz vom Flughafen Zürich nach Kägiswil im Kanton Obwalden verlegen. Rund 200 Mitarbeitende wären so von einem Umzug betroffen. Rega-Chef Ernst Kohler bestätigte die Pläne in einem Interview mit CH Media.

Legende: Der Flugplatz Kägiswil sei als möglicher Standort im Gespräch, sagt Rega-CEO Ernst Kohler. Reuters/Arnd Wiegmann

Der Kanton Obwalden unterstützt das Vorhaben. Allerdings seien noch Entscheide des Bundes nötig, so Kohler. Die Rega muss ihren aktuellen Standort in Zürich bis Ende 2030 verlassen.

Grosse Pläne in Kägiswil ...

Neben dem Wartungsbetrieb sollen auch die Verwaltung, die nationale Helikopter-Einsatzzentrale und der Hauptsitz der Alpinen Rettung Schweiz nach Obwalden ziehen. Die Jet-Flotte soll nach Möglichkeit in Zürich bleiben.

Kohler hob die Vorteile eines Standorts in der Zentralschweiz hervor: die Nähe zu spezialisierten Aviatik-Betrieben und die Verfügbarkeit von Fachkräften. Für die Mitarbeitenden sei eine Buslinie vom Bahnhof Sarnen nach Kägiswil geplant sowie hybride Arbeitsmodelle. Auch ein Restaurant ist vorgesehen.

... über die jetzt Armasuisse entscheidet

Der Kantonsrat Obwalden hatte bereits 2024 die Grundlage für eine Rega-Ansiedlung geschaffen. Der Flugplatz Kägiswil wurde Ende 2023 vom Kanton an den Bund zurückgegeben.

Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) gewährte der Flugplatzgenossenschaft Obwalden ein befristetes Baurecht bis Ende September 2025. Ziel sei die Abstimmung der verschiedenen Bedürfnisse auf dem Areal. Armasuisse entscheidet bis Mitte 2025, ob ein ziviler Flugbetrieb über September 2025 hinaus möglich ist.