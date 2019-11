Bundespräsident Ueli Maurer wird am Donnerstag nach Russland reisen.

Geplant ist ein Treffen im Kreml mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Nach dem Treffen in Moskau findet am Freitag ein Arbeitsbesuch in Kasachstan statt.

Beim Gespräch mit Präsident Putin werden die Konflikte in der Ostukraine, im Südkaukasus und in Syrien sowie das friedenspolitische Engagement der Schweiz an diesen Schauplätzen auf der Agenda stehen, heisst es in der offiziellen Mitteilung aus dem Finanzdepartement.

Die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen werde ebenfalls zur Sprache kommen. Maurer plant zudem ein Treffen mit dem russischen Ministerpräsidenten Dimitri Medwedew, und er will mit Schweizer Wirtschaftsvertretern sprechen. Von Moskau aus wird der Bundespräsident und Finanzminister nach Kasachstan weiterreisen.

Die Schweiz übt seit März 2009 ein Schutzmachtmandat für Russland in Georgien und für Georgien in Russland aus.