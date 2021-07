Welche Tests sind in der Schweiz gültig – und welche im Ausland? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

So kommen Sie ungeimpft zum Covid-Zertifikat

Welchen Test braucht es für Veranstaltungen? In der Schweiz brauchen Sie aktuell ein gültiges Covid-Zertifikat für Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sowie für alle Discos, Clubs und Tanzveranstaltungen. Ohne Impfung und ohne durchgemachte Infektion erhalten Sie das Zertifikat automatisch mit einem negativen Coronatest (Testzentren, Apotheken, Ärzte...). Es gelten sowohl Schnell- wie auch PCR-Tests. Unterschiede gibt es bei der Gültigkeitsdauer (Schnelltest: 48 Stunden, PCR-Test: 72 Stunden). Einige Veranstalter und Clubbetreiber bieten Möglichkeiten für Schnelltests vor Ort an.

Das gilt für Kinder Box aufklappen Box zuklappen Kinder unter 16 Jahren brauchen in der Schweiz kein Zertifikat. Sie können also zum Beispiel ungeimpft und ohne negatives Testresultat an zertifikatspflichtigen Grossveranstaltungen teilnehmen. Anders sieht die Sache beim Reisen aus. In der EU etwa verlangen viele Staaten für Kinder über 12 Jahren ein Zertifikat, teilweise gar für Jüngere. Für ungeimpfte Kinder heisst das, sie brauchen einen negativen Test. Für die länderspezifischen Regeln konsultieren Sie reopen.europa.eu. Kinder werden nicht überall getestet – meist nur in grossen Testzentren.

Und für Reisen? Für Reisen in die Länder der EU genügt ab dem 9. Juli im Prinzip ein gültiges Schweizer Covid-Zertifikat – für Ungeimpfte und Nicht-Genesene ist das gleichbedeutend mit einem negative Schnell- oder PCR-Test. Der Teufel liegt aber im Detail: So ist etwa die akzeptierte Gültigkeitsdauer der Tests von Land zu Land verschieden. Eine Übersicht der länderspezifischen Einreisevorschriften gibt die Website reopen.europa.eu. Für alle anderen Länder informieren sie sich am besten bei der entsprechenden Botschaft.

Gibt es genügend Testkapazitäten? Weil in einigen Kantonen die Sommerferien schon begonnen haben und sie in vielen bald beginnen, hat die Testaktivität bereits stark zugenommen. Das zeigt auch unten stehende Grafik.

Insbesondere wenn Sie einen PCR-Test für eine Reise benötigen, sollten Sie sich deshalb rechtzeitig einen Termin sichern. Auch bei Schnelltests kommt es aber an und vor den Wochenenden wegen grosser Nachfrage zu Engpässen. Apotheken in den Städten testen Partygänger teilweise bis spät nachts. Falls es keine freien Termine gibt, lohnt es sich, die Websites der Testorte wiederholt zu besuchen, die Kapazitäten werden teilweise laufend aufgestockt. SRF machte die Probe aufs Exempel und versuchte in verschiedenen Schweizer Städten einen Testtermin zu bekommen. Dabei war es immer möglich, in den nächsten zwei Tagen online einen Termin für einen Schnelltest zu buchen.

Was kosten diese Tests? Für Schnelltests für ein Covid-Zertifikat übernimmt der Bund die Kosten – seit Anfang Juli kann man sich sogar täglich gratis testen und ein Zertifikat ausstellen lassen. PCR-Tests für Reisen müssen aber immer selber bezahlt werden. Die Kosten sind sehr unterschiedlich, im Testzentrum in der Stadt Zürich zum Beispiel 137 Franken. Am Flughafen Zürich werden Express-PCR-Tests für 380 Franken angeboten.

Steigen die Fallzahlen, weil mehr getestet wird – auch wegen des Zertifikates? Dazu sagt SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel: «Natürlich steigt mit der Menge an Tests die Wahrscheinlichkeit, dass bisher übersehene Fälle erfasst werden. Wenn dieser Effekt des «immer mehr Aufdeckens» aber wirklich gross wäre, müsste das die Positivitätsrate nach unten treiben. Die Positivitätsrate ist der Wert, der angibt, wie gut in einem Land das Infektionsgeschehen erfasst wird. Diese steigt aber eher. Umgekehrt treiben neu auftretende Infektionen zu Beginn einer Welle die Anlässe für Tests nach oben, weil abgeklärt wird, ob Infizierte nahe Kontakte angesteckt haben oder nicht. Das heisst, steigende Fallzahlen treiben die Testzahlen nach oben, nicht umgekehrt.»

Wieso genügt der Selbsttest nicht für ein Covid-Zertifikat? Die Antigen-Selbsttests sind zwar richtig angewandt ähnlich zuverlässig wie diejenigen in den Testzentren, eine Selbstdeklaration reicht aber für ein Covid-Zertifikat nicht aus. Vor einer Familienfeier zum Beispiel können Selbsttests aber weiterhin Sinn ergeben.