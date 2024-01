Die europaweite Nachfrage nach Kokain ist gross. Wer konsumiert das weisse Pulver in der Schweiz?

Von Business zu Party: der Kokainkonsum in der Schweiz

Rekordmenge an Nordseehäfen

Europa hat die USA als wichtigsten Markt für Kokain abgelöst. Die Droge kommt zurzeit vor allem mit Containerschiffen von Südamerika via Belgien und der Niederlande nach Europa. Sowohl in den Häfen in Antwerpen, Rotterdam und Vlissingen als auch auf Flughäfen sind 2023 mehr Drogen beschlagnahmt worden als je zuvor, wie die Behörden beider Länder bekannt geben.

Legende: Kokain wird gemäss Dominique Schori hauptsächlich von Männern konsumiert. Keystone/Martin Ruetschi

Nach offiziellen Schätzungen gelangt rund das Dreifache der sichergestellten Menge nach Europa. Von den Beschlagnahmungszahlen könne nicht unmittelbar auf den Konsum geschlossen werden, sagt Dominique Schori vom Drogeninformationszentrum Zürich. Die beschlagnahmte Menge habe keine messbaren Auswirkungen auf die Verfügbarkeit auf dem Markt.

Kokain als Alltagsdroge

Gemäss Abwasseranalysen gehören Zürich und Genf zu den Hochburgen des Kokainkonsums in Europa. Auch wenn die Droge noch hauptsächlich in Grossstädten konsumiert wird, hängt das nicht mehr mit dem Klischee von Kokain als Business-Droge zusammen.

Kokain wird heute in allen Gesellschaftsschichten und Berufsgruppen konsumiert.

Kokain habe sich als Alltagsdroge etabliert und «wird heute in allen Gesellschafts-, Einkommens- und Bildungsschichten konsumiert», sagt Dominique Schori. Die hohe Verfügbarkeit, die bessere Qualität, die vergleichsweise hohe Kaufkraft in der Schweiz sowie tiefere Preise seien mögliche Gründe dafür.

Deshalb gilt Kokain heute eher als Party-Droge. Viele Konsumierende kombinieren es mit Alkohol. Die Einnahme von Kokain verleihe einem das Gefühl, wieder nüchtern zu sein, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall sei, sagt der Experte.

25- bis 39-Jährige lassen sich am häufigsten beraten

Die Mehrheit der Personen, die sich wegen Kokainkonsum beraten lassen wollen, sind zum Zeitpunkt des Eintritts in die Suchtberatung zwischen 25 und 39 Jahre alt. Bis 2016 nahmen die Eintritte der unter 25-jährigen in die Suchtberatung stetig ab, während sie danach zeitweise wieder anstiegen.

Gemäss des schweizweiten Monitoringsystems Act-Info haben im Jahr 2022 deutlich mehr Männer (79.2 Prozent) als Frauen (20.8 Prozent) eine Suchtberatung aufgrund ihres Kokainkonsums aufgesucht. Generell würden Männer mehr Drogen konsumieren als Frauen, so Dominique Schori.

Kokain wird am meisten getestet

Saferparty ist ein Angebot des Sozialdepartements der Stadt Zürich und bietet unter anderem ein sogenanntes Drug-Checking an. Ziel des Substanztests ist es, negativen Folgen für Freizeitkonsumierende zu reduzieren.

Die Unterorganisation des Drogeninformationszentrums Zürich (DIZ) hat 2022 insgesamt rund 3000 Proben getestet. Bei einem Drittel aller Proben handelte es sich um Kokain. Zusammen mit dem Substanztest bietet DIZ ein persönliches Beratungsgespräch an. Das Beratungsgespräch biete die Möglichkeit, den eigenen Drogenkonsum zu reflektieren, erklärt Dominique Schori.