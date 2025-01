Per E-Mail teilen

Im vergangenen Jahr sind noch mehr SBB-Züge pünktlich in den Bahnhöfen eingetroffen als im Vorjahr.

Gemäss Mitteilung der SBB erreichten 93.2 Prozent aller Züge ihren Bestimmungsort rechtzeitig.

Das sind 0.7 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2023.

Die grösste Steigerung bei der Pünktlichkeit erreicht die SBB gemäss Mitteilung in der Westschweiz. Dort kamen 91.9 Prozent aller Züge pünktlich an – also 2.7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Die Anpassungen der Fahrplanzeiten beim Fahrplanwechsel im Jahr 2023 hätten sich ausbezahlt.

Und im Tessin sei mit 92.6 Prozent ein Allzeithoch gelungen. Die Pünktlichkeit lag dort 2.1 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Die insgesamt positive Entwicklung sei auf die Zuverlässigkeit des Rollmaterials sowie der Infrastrukturen zurückzuführen, schreibt die SBB. Geholfen habe ebenfalls das gute Wetter.

Der starke Schneefall im November habe gezeigt, wie anfällig das Bahnsystem auf «extreme Witterungseinflüsse» sei. An diesem Tag sei ein Pünktlichkeits­negativrekord verzeichnet worden.

Legende: Im Jahr 2024 sind noch mehr SBB-Züge pünktlich in den Bahnhöfen eingetroffen als im Vorjahr. Keystone/ Valentin Flauraud

Eine Verschlechterung musste die SBB beim Güterverkehr vermelden. Dort ging die Pünktlichkeit um 1.8 Prozentpunkte auf 88 Prozent zurück. Der Rückgang sei auf eine Umstellung von IT-Systemen sowie Herausforderungen auf der Gotthardachse, die nachlassende Zuverlässigkeit von alten Lokomotiven und personelle Engpässe zurückzuführen.

Neue Herausforderung mit ESC und Fussball-EM

In diesem Jahr steht die SBB gemäss eigenen Angaben etwa wegen der Fussball-Europameisterschaft der Frauen, dem Eurovision Songcontest sowie zahlreicher Baustellen vor Herausforderungen. Die SBB versucht dies mit verschiedenen Massnahmen aufzufangen, wie es weiter heisst.

In der Schweiz gilt ein Zug gemäss SBB als pünktlich, wenn er mit weniger als drei Minuten Verspätung im Bahnhof eintrifft. In Deutschland habe ein Zug sechs Minuten Zeit, um noch als pünktlich zu gelten.