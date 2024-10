Lichtshow-Spektakel in Bern feiert Premiere

Fast 20'000 Personen haben am Samstagabend eine der drei Premiere-Shows des Licht- und Tonspektakels «Volare» auf dem Berner Bundesplatz mitverfolgt.

Dabei wird die Geschichte rund um die heimische Vogelwelt gezeigt.

Rund 18'800 Besucherinnen und Besucher hätten das Spektakel am ersten Abend gesehen, teilten die Veranstalter am Samstagabend mit. Pate der Vorführung ist die Vogelwarte Sempach, die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Jubiläum feiert.

Eulen und Eisvögel, Bartgeier und Buntspechte, Kraniche und Kiebitze nehmen dabei das Bundeshaus in Beschlag. Mauerläufer erklimmen die Fassaden, Wasseramseln durchfliegen einen tosenden Wasserfall. Mal haben Vögel ihren grossen Einzelauftritt, wie etwa der Adler, der über eine Berglandschaft gleitet, mal flattern sie schwarmweise daher und besetzen jedes Fries, jeden noch so kleinen Mauervorsprung des altehrwürdigen Parlamentsgebäudes.

Legende: Der Adler hatte seinen grossen Einzelauftritt auf der Bundeshausfassade. Keystone/Anthony Anex

Und auch ein richtiges Vogelkonzert fehlt nicht, bei dem die Stimmen der einheimischen Vögel in Szene gesetzt werden – eine «Singfonie».

Show soll zum Nachdenken anregen

Die Lichtshow wird aber auch von Musik begleitet, mal zum mitsummen und mitwippen, mal als feine oder wuchtige Untermalung der Show. «Auch dieses Jahr möchten wir dem Publikum einige bunte, unbeschwerte Momente schenken und gleichzeitig ein wenig zum Nachdenken anregen», sagte Brigitte Roux, Veranstalterin und Produzentin des Rendez-vous Bundesplatz.

«Volare» wird bis am 23. November jeden Abend dreimal gezeigt, um 19, 20 und 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Vorstellung dauert rund 30 Minuten.