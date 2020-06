Die USA wollen ihre unter der Coronakrise leidende Wirtschaft in Schwung bringen – auch mit unkonventionellen Methoden. So verteilt die Regierung Milliarden US-Dollar in Form von Checks und Geldüberweisungen an ihre Bürgerinnen und Bürger.

Rund 50'000 Amerikanerinnen und Amerikaner, die einen US-Pass besitzen, leben in der Schweiz. Recherchen von SRF zeigen, dass auch diese Personen von dem milliardenschweren Hilfsprogramm aus den USA profitiert haben.

US-Bürger in der Schweiz haben ebenfalls einen Regierungscheck oder eine Geldüberweisung erhalten, wie die US-Botschaft in Bern bestätigt.

Einzelpersonen: 1200 Dollar, für Paare gibt es 2400

Wie hoch diese Summe genau ist, kann die amerikanische Botschaft nicht sagen. Es dürften aber etliche Millionen Dollar gewesen sein. Mit dieser Finanzhilfe will die Regierung eigentlich die heimische Wirtschaft ankurbeln. Dass dabei auch Millionen ins Ausland fliessen, – unter anderem in die Schweiz – ist wohl ein Nebeneffekt des Programms.

Die Zahlungen laufen über die amerikanischen Steuerbehörden. So erhalten Einzelpersonen 1200 Dollar, Paare mit US-Pass 2400 Dollar und zusätzlich 500 Dollar pro Kind. Dies unter der Voraussetzung, dass eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschritten wird.

Insgesamt leben rund neun Millionen amerikanische Bürgerinnen und Bürger ausserhalb der USA. Das heisst: Eine substanzielle Summe der US-Unterstützung verteilt sich über die Welt.