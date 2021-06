Quelle: Bundesrat, 19.05.2021 So soll das Covid-Zertifikat eingesetzt werden Internationaler Personenverkehr Epidemiologisch heikle Orte • Grossveranstaltungen • Diskotheken Grüner Bereich: An diesen Orten ist das Zertifikat ausgeschlossen Roter Bereich: An diesen Orten ermöglicht Zertifikat Öffnungen Nicht ganz alltägliche Orte, die von vielen Menschen besucht werden • Bars und Restaurants • Veranstaltungen • Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsbetriebe • Sport- und Kulturvereine • Besuch von Spitälern und Heimen Einsatz des Zertifikats an diesen Orten nicht vorgesehen. Bei Verschlechterung der epidemiologische Lage wird Zugang auf Personen mit Covid-Zertifikat beschränkt. Oranger Bereich: An diesen Orten ist das Zertifikat freiwillig, verhindert Schliessungen Orte des alltäglichen Lebens • Private und religiöse Veranstaltungen • Öffentlicher Verkehr • Läden • Arbeitsplatz • Schulen Kontakt mit Behörden