Auf die Frage, wie viel Trotz von Frauen die Zahlen allenfalls beeinflusst haben, von Frauen, die sich nicht zur Emanzipation gezwungen fühlen wollen, sagt Weibel: «Das Gesetz von 2013 unterteilt die Frauen in traditionsverbundene und ‹moderne› Frauen. Andere Modelle sieht es nicht vor. Die ‹moderne› Frau behält ihren Namen, das ist die Vorstellung. Die traditionsverbundene Frau gibt ihn ab. Ein solches Labeling ist schwierig. Es gibt viele Gründe, den Namen abgeben zu wollen – Missfallen daran, kein Verbundenheitsgefühl dazu, der Wunsch, den Namen des Mannes zu übernehmen usw. Gleichberechtigung funktioniert immer über die Erweiterung von Möglichkeiten und nicht über eine Beschränkung von Wahlmöglichkeiten. Sonst ist man wieder an dem Punkt, an dem man Frauen vorschreibt, wie sie zu sein haben. Man muss zum Punkt kommen, an dem Männer und Frauen individuell gestalten können, wie sie leben möchten.»