Legende: Vor 40 Jahren verunglückte die «Corona» und sank vor der Mittleren Brücke. Keystone/STR

In Basel ist der Rhein weniger breit als unterhalb und macht mitten in der Stadt eine Kurve. Just da steht die historische Mittlere Brücke mit ihren engen Bögen. Diese enge Durchfahrt, wo seitliche Kräfte auf die Schiffe wirken, ist so heikel, dass Kapitäne der Grossschifffahrt für die Stadtstrecke eine spezielle Ausbildung brauchen, das Hochrhein-Patent. Auf Frachtern, deren Kapitäne dieses Patent nicht haben, muss ein SRH-Lotse das Ruder übernehmen. Diese Dienstleistung kostet 800 Franken für eine Stunde, samt zwei Mann Besatzung. Diese Zeit reicht für den Abschnitt.

Diese Vorschriften sollen verhindern, dass Schiffe die Brückenpfeiler touchieren oder sogar hängen bleiben. Dies war 1984 dem Schubleichter «Corona» passiert – er lag bis zur Bergung fast drei Wochen quer an der Mittleren Brücke, was die ganze Schifffahrt blockierte. Ursache für diese spektakuläre Havarie war der Riss eines Verbindungskabels zwischen der «Corona» und dem damaligen Schlepp- und Schubboot «Vogel Gryff». So geriet der Schubleichter ausser Kontrolle und trieb reinabwärts an die Brücke, wo er unter dem Druck der Strömung sank.