In Olten steht ein Aargauer Alt-Grossrat vor Gericht. Der ehemalige Mitte-Politiker soll sich zwischen 2017 und 2022 an der Aare zwischen Olten und Aarau Teenager-Mädchen und jungen Frauen nackt gezeigt haben. Manche Opfer habe er auch angefasst.

Es sei ein «gruusiges» Gefühl gewesen, als der Angeklagte in ihrer Nähe masturbiert habe. Das sagte eines der 35 mutmasslichen Opfer heute Morgen vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen. Das Mädchen war zur Tatzeit, im Sommer 2022, gerade erst 15 Jahre alt.

Legende: Der Mann soll sich 35 Frauen und jungen Mädchen nackt gezeigt haben. SRF

Der Beschuldigte habe sie und ihre gleichaltrige Kollegin angesprochen und gefragt, ob sie «ihm einen runterholen» wollten. Daraufhin flüchteten die beiden Mädchen auf ihren Trottinetten.

35 Opfer über 5 Jahre

Beim Beschuldigten handelt es sich um einen ehemaligen Aargauer Mitte-Grossrat. Ihm werden neben mehrfachem Exhibitionismus auch mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern vorgeworfen. Angeklagt ist er wegen 26 Handlungen zum Nachteil von 35 Mädchen und jungen Frauen, im Zeitraum von 2017 bis 2022. Alle Fälle sollen sich an der Aare zwischen Olten und Aarau abgespielt haben. Das jüngste mutmassliche Opfer war erst 13 Jahre alt.

Legende: Seit heute muss sich der 55-Jährige ehemalige Aargauer Grossrat vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen verantworten. SRF

Die Opfer berichteten heute vor dem Amtsgericht alle über ähnliche Vorfälle: Der Mann zeigte sich nackt und sprach die Mädchen und Frauen ungebührend an. Manchen rannte er nach, manche fasste er an, manche hielt er fest, manchmal masturbierte er. Gemäss den Aussagen vor Gericht badete er in einigen Fällen nackt in der Aare, oder er schlich sich nackt an Opfer heran, die sich sonnten. Einem der Opfer soll er nackt auf einem Velo nachgestellt haben.

Schock, Ekel, Angst

Viele der Frauen leiden offenbar bis heute unter diesen Vorfällen, sie berichten vor Gericht von Schock, Ekel oder Angst aufgrund der Vorfälle. Manche sagten aus, dass sie sich nicht mehr alleine an die Aare oder in den Wald trauen würden. Fast alle Zeuginnen haben den Beschuldigten heute vor Gericht als Täter identifiziert.

Legende: Sämtliche Vorfälle sollen sich zwischen 2017 und 2022 an der Aare zwischen Aarau und Olten abgespielt haben. SRF

Der heute 55-Jährige war im Juli 2022 von der Kantonspolizei Solothurn an der Aare in Erlinsbach festgenommen worden. Patrouillen waren dort unterwegs, nachdem es über mehrere Jahre immer wieder Meldungen gegeben hatte, dass sich ein unbekannter Mann im solothurnischen Niederamt oberhalb von Aarau im Naherholungsgebiet nackt gezeigt und exhibitionistische Handlungen vorgenommen habe.

Urteil im Dezember

Der Beschuldigte ist gemäss Staatsanwaltschaft teilweise geständig. Er war längere Zeit in U-Haft, befindet sich aber wieder auf freiem Fuss. Er darf sich nicht mehr in jenem Gebiet aufhalten, in dem er die Taten begangen haben soll. Ausserdem muss er einmal die Woche einen Psychiater aufsuchen, er wird mit einem antidepressiven Medikament behandelt.

Heute Montag machten vor Gericht ausschliesslich Opfer ihre Aussage. Der ehemalige Grossrat wird am Dienstag befragt. Das Urteil soll am 16. Dezember bekannt gegeben werden.