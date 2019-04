Der Schweizerische Fischereiverband SFV bezeichnet die Ergebnisse der Eawag-Studie als «schlimmer als befürchtet». Er sieht den Verdacht vieler Angler wissenschaftlich erhärtet. Die Fische seien doppelt belastet durch die grosse Menge Pflanzenschutzmittel in Fliessgewässern - einerseits dezimierten diese Wirkstoffe die Nährtiere für die Fische, andererseits vergifteten sie den Lebensraum der Fische.

«Die viel zu starke Belastung des Wassers durch Pestizide ist eine Gefahr für Mensch und Tier. Das wollen und können wir nicht akzeptieren», liess sich Fischerei-Präsident Roberto Zanetti in einer Mitteilung des SFV zitieren.

Auch die Umweltverbände BirdLife, Greenpeace, WWF und Pro Natura richten in einer gemeinsamen Stellungnahme einen Appell an die Politik: Es brauche einen Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft, weg von Pestiziden und hin zu agrarökologischen Methoden.