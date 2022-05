Anhänger des Motorradclubs Bandidos wollten 2019 in Belp (BE) ein Clublokal eröffnen. Davon bekamen die Hells Angels und die befreundeten Broncos Wind und fuhren hin. Es kam zu einer Gewalteskalation mit Folgen.



Seit Montag müssen sich während eines Monats 22 Männer vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verantworten. Sämtlichen Beschuldigten wird vorgeworfen, sich an einem Raufhandel beteiligt zu haben. Bei zwei Männern geht es ausserdem um versuchte vorsätzliche Tötung, eventuell schwere Körperverletzung. Der Hauptbeschuldigte, laut Anklageschrift ein Bandidos-Anhänger, soll mehrfach mit einer Faustfeuerwaffe geschossen und einen Mann schwer verletzt haben.