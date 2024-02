Fabian Waldmeier, Geschäftsführer der Fairtrade Organisation Max Havelaar in der Schweiz, sieht in der Entscheidung des Bundesrats, bei der Anpassung des Schweizer Rechts vorläufig zuzuwarten, eine verpasste Chance. «Man hätte heute Rechtssicherheit schaffen können. Die EU-Regulierung ist in Kraft. Viele Schweizer Firmen exportieren in die EU und ich denke, das hätte ihnen geholfen.»

Gleichzeitig hätte die Schweiz laut ihm damit auch ein Zeichen setzen und in Sachen Nachhaltigkeitsregulierung mit dem europäischen Umland Schritt halten können. Denn die neue EU-Verordnung sei ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, so Waldmeier.

«Man muss sich bewusst sein: Entwaldung ist ein wesentlicher Treiber in puncto Klimakrise.» Waldmeier begrüsst die neue EU-Verordnung, merkt zugleich aber an, dass nun die konkrete Umsetzung und insbesondere auch die Auswirkungen auf die Kleinbäuerinnen und -bauern entscheidend seien. Denn auch für sie bedeute diese Umsetzung der Verordnung einen Mehraufwand.