Im Jahr 2023 sind 3720 Personen aus der Schweiz in ihren Heimatstaat, in einen Drittstaat oder in einen Dublinstaat zurückgeführt worden. Insgesamt verzeichnete das Staatssekretariat für Migration im vergangenen Jahr 40'141 Ausreisen, Rückführungen oder sonstige Abgänge.

Die grösste Kategorie umfasst 13'001 Personen, die kontrolliert und selbstständig ausreisten, wie der Asylstatistik 2023 des Staatssekretariats für Migration (SEM) zu entnehmen ist. Weiter seien 11'926 Personen unkontrolliert abgereist und 11'494 Personen gehörten der Kategorie «andere Abgänge» an.

Der Rest setzte sich wie folgt zusammen: 1874 Personen seien in ihren Heimatstaat, 1686 Personen in einen Dublinstaat und 160 Personen in einen Drittstaat zurückgeführt worden. Unter Rückführungen versteht das SEM den «zwangsweisen Vollzug» von Wegweisungen im Asyl- und Ausländerbereich, Ausweisungen und Landesverweisungen, wie auf der Webseite der Bundesbehörde zu lesen ist.

Wenn sich die Personen weigerten, die Schweiz zu verlassen, könne auf Zwangsmittel zurückgegriffen werden. Für Rückführungen sind vier verschiedene Vollzugsstufen vorgesehen, die von polizeilicher Begleitung zum Flugzeug (Stufe 1) bis zu polizeilicher Begleitung in einem Sonderflug (Stufe 4) reichen, wie der Webseite des SEM zu entnehmen ist. Letzteres wurde im Jahr 2023 für 339 Asylsuchende angewendet, wie das SEM im März sagte.