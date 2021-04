Filippo Lombardi gelingt Einzug in Luganeser Stadtrat

Der frühere CVP-Ständerat Filippo Lombardi ist in die Stadtregierung von Lugano gewählt worden.

Der Politiker und Medienunternehmer konnte 6213 Stimmen auf sich vereinen, wie der Seite des Kantons Tessin zu den Kommunalwahlen zu entnehmen ist.

Damit kehrt der Tessiner knapp eineinhalb Jahre nach seiner Abwahl aus der kleinen Kammer in Bern auf die nun kantonale Politbühne zurück.

Filippo Lombardi wurde 2019 nach 20 Jahren im Ständerat abgewählt. Im zweiten Wahlgang am 17. November 2019 wurde an seiner Stelle die SP-Politikerin Marina Carobbio Guscetti mit nur 46 Stimmen Vorsprung in die kleine Kammer gewählt.

In der Stadtregierung von Lugano hat die Lega drei Sitze, die FDP zwei, CVP und SP je einen.

Aufgrund der Corona-Massnahmen verzögerte sich die Auszählung der Kommunalwahlen vom Sonntag, denn es waren weniger Stimmenzählerinnen und -zähler im Einsatz. Mit den Wahlresultaten aus Lugano sind am Montag kurz nach 11 Uhr alle Exekutiven des Kantons ausgezählt. Die Resultate der Gemeindeparlamente werden für Dienstagabend erwartet.