Das heutige Datum lädt zu Zahlenspielen ein. Man kann es von links nach rechts oder von rechts nach links lesen – es bleibt gleich: 22.02.2022. Ein sogenanntes kalendarisches Palindrom. Viele Paare liessen sich dieses spezielle Datum nicht entgehen und heiraten heute. Die Standesämter haben entsprechend viel zu tun.

Die Gründe für die Freude an den Schnapszahlen sind nicht bekannt. Klar aber ist, dass der Hochzeitstag für viele ein Leben lang von Bedeutung ist. Darum denken wohl viele: Warum also nicht ein ganz besonderes Datum für den ganz besonderen Tag wählen?

Der richtige Zeitpunkt zum Heiraten

Laut den Beamten der Standesämter sind aber auch andere Vorlieben wichtig. Am liebsten heiraten die Menschen bei sommerlichen Temperaturen. Ebenso achten viele darauf, nicht mitten in der Woche «Ja» zu sagen, sondern bevorzugt am Freitag.

Übrigens wird der 22.02.2022 wohl nicht als Tag mit den häufigsten Heiraten in die Geschichte eingehen. Der 09.09.1999, ein Donnerstag, sprengte alle Terminkalender der Standesämter.

Legende: Spitzentage der Vermählungen: Heiratszahlen pro Tag seit 1985. Bundesamt für Statistik

Währt eine solche Ehe dann auch länger, wenn sie an einem besonderen Datum geschlossen wurde? Zumindest in Holland gingen diese Ehen auch häufiger in die Brüche, und zwar mit 18 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit.