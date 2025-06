Providerfirmen betreiben Server, die gemietet werden können und manchmal auch von staatlichen Hackern – häufig zum Beispiel aus China, dem Iran oder Russland – benutzt werden. Die Hacker führen so auch über Server, die in Schweizer Rechenzentren stehen, Cyberangriffe auf Firmen oder Behörden in ganz Europa durch. In diesen Fällen ist es für den NDB, der solche Hackerangriffe aufklären und vorbeugen muss, interessant, mit den Providerfirmen zusammenzuarbeiten. Bekommt der Schweizer Geheimdienst Einblick in Daten der Server, kann er eruieren, welche Hackergruppe hinter einem Cyberangriff steht. In den Jahren 2015 bis 2020 hat das Cyberteam des NDB diese Daten teilweise illegal beschafft, das heisst ohne die nötigen Bewilligungen. Diese illegale Datenbeschaffung wurde als Cyberaffäre öffentlich und zog ab 2021 mehrere NDB-interne und externe Untersuchungen nach sich.