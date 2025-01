Das Grossmünster in der Stadt Zürich braucht ein Facelifting. Das ändert sich für die Besucherinnen und Besucher.

Warum wird das Grossmünster saniert? Die Kirche mit ihren Doppeltürmen gilt als Touristenattraktion. Jährlich besichtigen über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher das Zürcher Wahrzeichen. Es ist zwar grundsätzlich in einem guten Zustand, dennoch gibt es an den Fassaden und am Dach verschiedene Schäden. Deshalb saniert der Kanton Zürich die fast 1000 Jahre alte Kirche und rüstet sie während der Reparaturen ein.

Wie lange bleibt das Gerüst? Die gesamte Sanierung der Aussenhülle dauert vier Jahre. In dieser Zeit werden verschiedene Fassaden verpackt – ab diesem Januar etwa die Ost- und die Südseite. Ab 2026 verschwindet dann das gesamte Grossmünster hinter Gerüsten. Auch die Türme werden zwei Jahre lang von Stahlkonstruktionen und Brettern umgeben sein.



1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Die romanische Kirche mit ihren beiden Türmen war schon im 19. Jahrhundert ein begehrtes Fotosujet (Aufnahme von 1880). Baugeschichtliches Archiv / Jean Gut

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Auch auf Postkarten durften die beiden Türme des Grossmünsters nicht fehlen (Bild von 1907). Baugeschichtliches Archiv

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: In den 1930er-Jahren fand die letzte grosse Sanierung statt. Damals wurde das Grossmünster ebenfalls eingerüstet (Bild von 1936). Baugeschichtliches Archiv Stadt Zürich

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Diese Windrosen wurden bei der Sanierung in den 1930er-Jahren entfernt, weil sie an Hakenkreuze erinnern würden. Später wurde dieser Eingriff wieder rückgängig gemacht (Bild von 1880). Baugeschichtliches Archiv / Jean Gut

Wann war die letzte Renovation? Die letzte grosse Sanierung war in den 1930er-Jahren. Damals war die Kirche in einem schlechteren Zustand als heute. Lorenz Leuenberger, der Projektverantwortliche beim Kanton Zürich, sagt: «Früher wurde das Gebäude erst saniert, als die Sandsteinfassade teilweise schon zerstört war.» Bei der Sanierung jetzt würden bereits kleinere Risse in der Steinmauer geflickt. «So können wir grosse Schäden verhindern», sagt Leuenberger. Bei dem Facelifting werden auch Moos und faule Balken im Dach entfernt und Holzelemente neu gestrichen.

Was ändert sich für die Besucher? Wer das Grossmünster ab 2026 besucht, wird die Kirche mit ihren Türmen wegen der Einrüstung nicht sehen. Doch der Kanton plant eine Kunstinstallation auf dem Gerüst. So werden Touristinnen und Touristen in Zukunft weiterhin einen interessanten Anblick haben. Die Sanierung hat je nach Etappe auch Folgen für die Besichtigungen: Die Aussicht aus dem Südturm ist beispielsweise eingeschränkt.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Grundsätzlich ist das Grossmünster gut in Form. Die Sanierung ist nötig, um grössere Schäden zu verhindern. SRF / Katrin Oller

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Das Holz der beiden Türme wird neu gestrichen. Hier hat die Witterung ihre Spuren hinterlassen. ZVG Baudirektion Zürich

Wie häufig sind Einrüstungen von Wahrzeichen? Auch Städte wie Basel oder Bern kennen Einrüstungen von Touristenattraktionen. Das Berner Münster etwa ist seit den 1950er-Jahren eine konstante Baustelle. Im Gegensatz zu dieser spätgotischen Kirche ist das Zürcher Grossmünster jedoch ein romanischer Bau. Dadurch sei er pflegeleichter, sagt Lorenz Leuenberger. «Wir haben weniger filigrane Teile, die ständig ersetzt oder unterhalten werden müssen.»

Die langjährige Sanierung des Berner Münsters Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die spätgotische Kirche musste umfassend renoviert werden. Keystone/ Alessandro della Valle In den letzten fast vier Jahren musste das Berner Münster umfassend restauriert werden. Das Gewölbe des Mittelschiffs wurde gereinigt: In mühsamer Arbeit für über 2.5 Millionen Franken, meldete die Münsterstiftung vor ein paar Wochen. Seit Anfang Jahr wird das Gerüst abgebaut, im Februar soll das restaurierte Münster – ganz ohne Gerüst – eingeweiht werden. Es ist ein seltenes Bild für die Touristinnen und Touristen. Denn das Münster war auch in der Vergangenheit sehr oft eingerüstet: Zwischen 1950 und 2002 war der untere Teil verhüllt. 2005 folgte der Mittelteil. 2017 war die Kirche ohne Baugerüst – jedoch nur für eine kurze Zeit.

Was ist die grösste Herausforderung? Laut dem Kanton Zürich ist die Einrüstung besonders komplex. Das Baugerüst müsse so installiert werden, dass es die Fassade möglichst nicht berühre. Und auch die Vogelwelt spielt für die Planung der Baugerüste eine Rolle: Die Türme sind nämlich Bruststätten verschiedenster Vogelarten, die unter Naturschutz stehen. «Diesen Dohlen und Alpenseglern müssen wir auch zukünftig Nistmöglichkeiten bieten», sagt Lorenz Leuenberger. An dem Baugerüst werden deshalb extra Nistkästen befestigt.