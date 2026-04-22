Nach einem Brand im Gefängnis in Sarnen ist ein 47-jähriger Häftling gestorben.

Das Feuer war in einer Zelle ausgebrochen.

Der Häftling sei an den Folgen seiner schweren Verletzung gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft Obwalden mit.

Am Montagnachmittag war es in einer Zelle im Gefängnis beim Polizeigebäude in Sarnen zu einem Brand gekommen. Dabei wurde ein Häftling lebensbedrohlich verletzt und in ein Spital gebracht, wo er später verstarb. Weitere Angaben zu den Umständen des Brandes machten die Behörden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Das Gefängnis befindet sich beim Polizeigebäude Foribach. Dieses und ein weiteres Gebäude seien vorsorglich evakuiert worden, teilte die Staatsanwaltschaft Obwalden mit. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen können. Weitere Personen seien nicht verletzt worden.