Am letzten Freitag ereignete sich im St. Jakob-Park ein Brand. Bilder des Klubs zeigen das Ausmass der Schäden.

So sehr hat der Brand den Basler Kabinentrakt beschädigt

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Mehr grau und schwarz als rot und blau. Die FCB-Kabine ist mit Russ überdeckt. Bildquelle: FC Basel 1893/Luca Cavegn. 1 / 4 Legende: Mehr grau und schwarz als rot und blau Die FCB-Kabine ist mit Russ überdeckt. FC Basel 1893/Luca Cavegn

Bild 2 von 4. Von wegen bunte Schuhe. Auch die Fussballschuhe der Spieler sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Bildquelle: FC Basel 1893/Luca Cavegn. 2 / 4 Legende: Von wegen bunte Schuhe Auch die Fussballschuhe der Spieler sind in Mitleidenschaft gezogen worden. FC Basel 1893/Luca Cavegn

Bild 3 von 4. Teils irreparable Schäden. Das Feuer hat in den Katakomben gewütet. Bildquelle: FC Basel 1893/Luca Cavegn. 3 / 4 Legende: Teils irreparable Schäden Das Feuer hat in den Katakomben gewütet. FC Basel 1893/Luca Cavegn

Bild 4 von 4. Kaum wiederzuerkennen. Der Kabinen-Brand war heftig. Bildquelle: FC Basel 1893/Luca Cavegn. 4 / 4 Legende: Kaum wiederzuerkennen Der Kabinen-Brand war heftig. FC Basel 1893/Luca Cavegn Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am späten Freitagabend letzter Woche ereignete sich im St. Jakob-Park im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel aus noch nicht vollständig geklärten Gründen ein Brand. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass das Feuer im Saunabereich ausgebrochen ist.

Das vollständige Ausmass der Schäden durch Feuer sowie insbesondere durch Russ- und Rauchentwicklung kann von den Experten noch nicht abschliessend beurteilt werden. Auch die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt.

Totalschaden in gewissen Bereichen

Am Mittwoch veröffentlichte der FCB Bilder, die das Ausmass der Zerstörung im Kabinentrakt zeigen. Nach ersten Einschätzungen der Brandspezialist:innen und Versicherern ist in gewissen Bereichen von einem Totalschaden auszugehen. Nicht zuletzt wegen «toxischem Russ». In anderen Zonen besteht hingegen die Hoffnung, dass zumindest Teile dieser Bereiche erhalten werden können. Genauere Erkenntnisse werden in den kommenden Tagen und Wochen erwartet.

Aufgrund des Brandes musste die Super-League-Partie des FCB in Thun vom vergangenen auf den kommenden Samstag verschoben werden (ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei).