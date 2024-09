Gabriel Vetter wurde 1983 in Schaffhausen geboren, durchlebte die harte Schule des Klettgauer und Thurgauer Landlebens, und gilt heute als Ausnahme-Erscheinung in der literarischen Bühnenlandschaft des deutschsprachigen Raums. Seit 2012 läuft seine Sendung «Vetters Töne» auf Radio SRF 1. Im Fernsehen hostet er seit letztem Herbst das Satireformat «Die Sendung des Monats» am Sonntagabend auf SRF.