«Fast jede vierte Person im Tessin ist armutsgefährdet», das titelten die Zeitungen diese Woche. Aber wissen Sie auch, was das mit Panama zu tun hat? Nicht? Dann sind Sie wohl noch nicht in Rente und essen statt Guacho noch immer Risotto. Lisa Catena klärt auf.

Mit Rollator ins Paradies: Was das Tessin von Panama lernen kann

Lisa Catena Kabarettistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Wenn Politik Pointen erzeugt, ist Lisa Catena nicht weit. Sie betrachtet das politische Geschehen stets durch die ironische Lupe. Der Berner Satirikerin, Moderatorin, Musikerin und Kolumnistin gelingt immer wieder der Spagat zwischen scharfer Analyse und feinem Humor. Regelmässig spricht sie auch als Expertin für Künstliche Intelligenz, Kreativität und Digitalisierung auf verschiedenen Panels.

Was hat das Tessin mit Panama gemeinsam? Auf den ersten Blick eine ganze Menge: Es ist angenehm warm, es wiegen sich Palmen im Wind. Doch gibt es einen Unterschied: Im Tessin trifft man – noch – viele Deutschschweizer Rentner. Die tummeln sich da gerne und zelebrieren ihren Lebensabend bei einem Gläschen weissen Merlot im Sonnenuntergang am Lago. Doch Vorsicht, die Treue dieser kaufkräftigen Klientel ist nicht selbstverständlich.

Das wahre Gold liegt nicht in kurslabilen Bits und Bytes sondern im Humankapital mit Jahrgang 1946 bis 1964!

Bisher beschränkte sich die Tessiner Seniorenförderung darauf, hie und da ein Trottoir für waghalsige Rollator-Überholmanöver zu verbreitern oder die Infrastruktur der Grotti ganz bewusst im Look der 50er-Jahre zu belassen. Schliesslich weckt der Charme des Uralten bei den Gästen wohlige Nostalgie und schont gleichzeitig das Portemonnaie der Wirte, die sich teure Investitionen sparen können.

Auf der anderen Seite träumte man davon, das bodenständige «Ticino-Valley» dank Krypto zu einem hippen «Silicon Valley» zu machen. «Krypto» klingt sexier als «Krücken». Aber das wahre Gold liegt nicht in kurslabilen Bits und Bytes sondern im Humankapital mit Jahrgang 1946 bis 1964.

Nie wieder fadenscheinige Ausreden für den sonntäglichen Rüeblikuchen!

Panama hat das längst begriffen und lockt neuerdings mit grossen Werbekampagnen unsere Rentner an. Während man hierzulande jammert, dass uns die Pensionäre 30 Jahre lang «auf der Tasche liegen», freut sich Panama über drei Jahrzehnte sprudelnde Konsumausgaben. Mit tropischem Klima, billigem Wein und dem unkomplizierten Zugriff auf das Pensionskassengeld lockt man die «Best Ager» in die Ferne.

Dort lässt sich die Rente auch mit weit besserem Gewissen verprassen, wenn die Erben nicht im selben Dorf jeden Schritt überwachen und keine fadenscheinigen Ausreden mehr für den sonntäglichen Rüeblikuchen erfinden müssen. Panama bietet alles für Schweizer Rentner: Tolle Rabatte auf Hotels, Interkontinentalflüge und Kultur.

Als Sündenbock müssen wie immer die italienischen Grenzgänger herhalten

Und das Tessin? Steckt in der Krise. Laut «Le Courrier» sind über 23 Prozent der Tessiner armutsgefährdet. Dreimal so viele wie in der Deutschschweiz. Die Krankenkassenprämien explodieren, die Caritas sammelt Spenden, und als Sündenbock müssen wie immer die italienischen Grenzgänger herhalten.

Dolce Vita statt Senevita!

Liebe Tessiner Politiker: Es ist Zeit für das «Prinzip Panama»! Versteht endlich, dass die Lösung eurer Probleme so nahe liegt. Genauer gesagt auf den Sonnenliegen an den Tessiner Swimming Pools. Rettet euer Kapital und startet ebenfalls fette Werbekampagnen für Senioren: «Dolce Vita statt Senevita» oder «Am Lago Maggiore geniessen, statt im Altersheim verdriessen»!

Beeilt euch, denn die Warnsignale sind da: Wenn in Ascona nach tropenfesten Stützstrümpfen gefragt wird oder in der Apotheke Malaria-Prophylaxe statt Fusspilzsalbe über den Ladentisch geht, ist es schon fast zu spät. Wenn Ihnen ein Rentner mit Panamahut begegnet, dann ist er wahrscheinlich schon drauf und dran von Agno nach Panama City zu entfliehen. Schreitet ein! Denn bedenkt: Armut geht uns alle an.