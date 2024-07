Renato Kaiser Kabarettist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Mit seiner geschliffenen Sprache trägt Renato Kaiser unentwegt kritische Gedanken an sein Publikum. Diese werden mit so viel Dampf vorgetragen, dass man dabei nicht nur bestens unterhalten, sondern auch regelrecht mitgerissen wird. Die Arbeit des gebürtigen St. Gallers wurde 2020 mit dem Salzburger Stier geehrt. Kaiser ist Co-Head-Writer der «Sendung des Monats» und aktuell mit seinem vierten Bühnenprogramm «NEU» auf Deutschschweizer Bühnen zu sehen.

Dank der Diabetesforschung haben wir einen Wirkstoff namens Semaglutid, der Appetitlosigkeit auslöst und zu massivem Gewichtsverlust führt. Und was ist passiert? Richtig: Die Schönheitsindustrie hat es für sich entdeckt und verkauft es als Abnehmspritze. Herzlichen Glückwunsch!

Darum hier erst mal ein grosses «Merci» an alle Diabetes-Patientinnen und -Patienten auf der ganzen Welt. Dank ihres jahrzehntelangen Leidenskampfs haben wir jetzt endlich ein Medikament für das, was wirklich wichtig ist: in einer Badehose gut auszusehen.

Der Wunsch nach dem vermeintlich perfekten Körper ist uns schliesslich schon lange ein Dorn im Fleisch. Dabei müssen wir doch gar nicht so aussehen wie die Influencer auf Instagram! Im Gegenteil, das machen die doch schon! Und zwar für uns! Teilweise sogar hauptberuflich!

Die einen entwickeln Ess-Störungen und Haltungsschäden, weil sie athletisch sein müssen auf Social Media – und die anderen entwickeln Ess-Störungen und Haltungsschäden, weil sie denen dabei zuschauen.

Wenn einer auf Insta sagt, er sei so schön und erfolgreich, weil er um halb 5 Uhr morgens aufsteht und zwei Stunden ins Gym geht – dann schau ich mir das um halb 10 Uhr morgens mit einem Marmeladenbrot und einer heissen Schokolade an und denke: «Ja genau! Du machst das richtig! Und jetzt tanz für mich, Affe! Tanz!»

Sollen die doch zeigen, was man alles aus sich herausholen kann! Ich zeig, was ich aus Insta herausholen kann – nämlich sechseinhalb Stunden Bildschirmzeit pro Tag. Hätte auch niemand gedacht, dass der menschliche Körper zu sowas fähig ist. So sieht’s aus: Die einen entwickeln Ess-Störungen und Haltungsschäden, weil sie athletisch sein müssen auf Social Media – und die anderen entwickeln Ess-Störungen und Haltungsschäden, weil sie denen dabei zuschauen. Die Evolution der Menschheit, ein einziger Kreislauf der Selbstverstümmelung.

Logisch, trifft so eine Abnehmspritze wie Ozempic da auf offene Ohren und Venen. Ich muss zugeben: Ich fand das Fettabsaugen früher ehrlicher, echter. Vor allem die, die sich das Fett von der Hüfte in den Hintern spritzten und vom Hintern in die Lippen – das war noch Selbstversorgung! Aus der Region für die Region! Fett aus lokalem Anbau, nachhaltig wiederverwertet, PET mit Fett.

Die Promis verlieren in so kurzer Zeit so viel Gewicht, dass ihre Gesichter schlaff werden und Falten werfen, sodass sie sich – Überraschung – wieder operieren lassen müssen!

Die Abnehmspritze hingegen ist nicht mal für den Wunsch nach ewiger Schönheit nachhaltig. In den USA redet man schon vom «Ozempic Face». Die Promis verlieren in so kurzer Zeit so viel Gewicht, dass ihre Gesichter schlaff werden und Falten werfen, sodass sie sich – Überraschung – wieder operieren lassen müssen! Das Perpetuum Mobile der Schönheitschirurgie.

Sie brauchen dann Liftings, künstliche Filler und: Fett-Transplantationen. Und da kommen wir ins Spiel. Wir dachten immer, wir wollen, was die Reichen und Schönen haben? Im Gegenteil: Die wollen was von uns. Und zwar unser Fett. Plot-Twist!

Das heisst: Wir müssen gar nichts, ausser gemütlich zu Hause sitzen, Eigenfett produzieren und an die Meistbietenden versteigern. Das ist der Circle of Life. The Survival of the Unfittest. Die gerechte Umverteilung von unten nach oben. Von unseren Hintern direkt ins Gesicht von Kim Kardashian.