Markus Ritter, der höchste Bauer der Schweiz, will in den Bundesrat. Mit Heugabel und Kampf-Gummistiefeln zielt er direkt aufs VBS – bereit, das Armeebudget aus dem Feuer der Weltpolitik zu holen.

Gabriel Vetter Autor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gabriel Vetter wurde 1983 in Schaffhausen geboren, durchlebte die harte Schule des Klettgauer und Thurgauer Landlebens, und gilt heute als Ausnahme-Erscheinung in der literarischen Bühnenlandschaft des deutschsprachigen Raums. Seit 2012 läuft seine Sendung «Vetters Töne» auf Radio SRF 1. Im Fernsehen hostet er seit letztem Herbst das Satireformat «Die Sendung des Monats» am Sonntagabend auf SRF.

Markus Ritter will Bundesrat werden. Der höchste Bauer der Schweiz zieht für seine Mitte-Partei also die Kampf-Gummistiefel an und ist bereit, Heugabel bei Fuss, die heisse Kartoffel Armeebudget aus dem Feuer des Weltgeschehens zu holen. Das Land ist dankbar, die Partei erleichtert, und der Politstratege schweigt und geniesst, denn er weiss: Auf alten Hasen lernt man kochen.

Ein geschickter Pflug ins VBS

Aber genug der Bauernweisheiten. Dass sich Ritter nicht einfach nur als Bundesrat bewirbt, sondern direkt auf das VBS zupflügt, ist ein kluger Schachzug des hemdsärmeligen Trumpfunders aus Altstätten. Es gilt in der Schweizer Politik dieselbe alte Faustregel wie im Skischullager: Wer sich schon vor der Abreise dazu bereit erklärt, das Stock-WC zu putzen, der darf nicht nur so oder so mitfahren, sondern kriegt im Car auf jeden Fall auch noch einen schönen Fensterplatz.

Wenn künftig auf dem Bundesplatz […] eine Kolonne an Traktoren auffährt und im Kreis fährt, dann sitzen in diesen Traktoren […] Bundesräte, die einfach auf der Suche nach einem Parkplatz sind.

Natürlich werden Kritiker monieren, dass der Bundesrat bereits eine zu hohe Bauerndichte aufweise. Neben Jans, Parmelin, Rösti und Baume-Schneider wäre Ritter der fünfte Bundesrat mit Agrar-Hintergrund. Erste Stimmen in der Wandelhalle munkeln bereits, gewisse SP-Ständeräte aus dem Kanton Zürich überlegten sich, eine Lehrstelle als Knecht oder Landwirt anzutreten, um in ferner Zukunft doch noch den Sprung in den Bundesrat zu schaffen.

Eine ländliche Idylle

Man muss sich den Bauernrat als ein glückliches Gremium vorstellen: Der Bundesrat im Stalle, das ist ein fideles Trüppchen von aufrechten Landwirtinnen und Landwirte, allesamt pausbäckige, freundlich grinsende Froue und Manne vom Lande, Kurzarmhemden tragend, unentwegt Äcker pflügend, Direktzahlungen manövrierend und Saatgut lagernd. Wenn künftig auf dem Bundesplatz von und zu Bern bald wieder eine Kolonne an Traktoren auffährt und im Kreis fährt, dann sitzen in diesen Traktoren keineswegs wütende Landwirte, die gegen zu tiefe Milchpreise protestieren, sondern Bundesräte, die einfach auf der Suche nach einem Parkplatz sind.

Für das VBS wäre ein Bundesrat Markus Ritter ein Segen. Denn die Zeiten sind hart, und der Krieg bestellt längst die Felder in Europa. Doch der gewiefte Stratege Ritter wird die Welten Landwirtschaft und Landesverteidigung ideal kombinieren. Hagelschutzflugzeuge? Schweizer Iron Dome! Eine Kuh am Helikopter? Schweizer Elite-Soldat! Mähdrescher? Schweizer Flugzeugträger!

Walliser Kampfkühe und Glyphosat im Herzen

Auch für den lauernden Russen hätte ein VBS-Ritter ein Zückerli parat, denn: Was für Putin die nordkoreanischen Söldner sind, sind für Markus Ritters Bauernarmee die rumänischen Erntehelfer. Und falls alles nichts mehr nützt, hat die Schweiz eine bis zu den Zähnen bewaffnete Eliteeinheit: Walliser Kampfkühe, die bereit sind, bis zum Äussersten zu gehen für die Heimat.

Auf also zur agronomischen Landesverteidigung! Denn wenn wir fallen, dann fallen wir mit Glyphosat im Herzen und der Mistgabel in der Hand.

Die Sendung des Monats Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Sendung des Monats Sven Ivanic, Gabriel Vetter, Fabienne Hadorn (von links nach rechts) Die Sendung des Monats heute Sonntag um 22:00 auf SRF1 oder ab 20:00 auf SRF Play. Gabriel Vetter, Fabienne Hadorn und Sven Ivanic blicken satirisch auf die wichtigsten Geschehnisse des vergangenen Monats zurück. Tickets zu den Aufzeichnungen gibt es hier. Die Tickets sind gratis.

