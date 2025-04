Satirikerin Stefanie Grob hat sich in der Medienlandschaft auf Eiersuche gemacht. Gefunden hat sie eine Menge bunter, aber auch schweflig-stinkiger Ostereier!

Stefanie Grob Kabarettistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Als «schnellste Bernerin der Welt» schafft es Stefanie Grob immer wieder auf ein unglaubliches «Words-Per-Minute-Level». Sprachwitz, Musikalität und komödiantischer Spott sind nur einige ihrer Markenzeichen, die ihre Texte unverwechselbar machen. Sie tourt aktuell mit der Musikerin und Schauspielerin Sybille Aeberli mit dem Stück «Aeberli/Grob go No-Go’s» durch die Deutschschweiz.

Ostern, das Fest der Auferstehung! Zum Beispiel die Reinkarnation alter Schoggi-Samichläuse als Osterhasen: einschmelzen, umgiessen, fertig – perfektes Schoggi-Recycling. Und wer liebt sie nicht, die Prise Weihnachtsnostalgie, wenn einem beim Biss ins Hasenohr ein zarter Lebkuchenduft in die Nase steigt …? Wobei diese Umgiess-Mogelpackung laut Grossverteilern nur eine alte Urban Legend sei.

Sicher frischer als Samihas und Osterchlaus sind Ostereier. Die werden gut kontrolliert. Ihre Schale muss knacken beim «Tütschen», deshalb wird die Stabilität der Eier auf dem Fliessband mit Hämmerchen getestet. Würden wir mit dem gleichen Hämmerchen leicht auf ein Huhn klopfen, würde es wohl sofort zerbrechen. Wenn es das nicht schon ist: Viele Legehennen haben unverheilte Knochenbrüche, weil sie einen Grossteil ihres körpereigenen Kalziums für die Schalen ihrer vielen Eier aufwenden. Das zerrt sie aus. Die Knochen splittern zum Teil schon bei einem Flügelschlag.

Ein ganz stinkiges, gut verstecktes Easter Egg habe ich auf den Social-Media-Kanälen von Hillary Clinton gefunden.

Auch Eierschachteln sind Mogelpackungen: «Freilandhaltung» tönt zwar so schön nach Bullerbü, aber wo ist das Huhn, das quadratmeterweise saftiges Gras unter die Krallen bekommt? Und wenn «Bio» draufsteht, bedeutet das unter Umständen trotzdem, dass 2000 Hühner in einem Stall eingepfercht leben. Dagegen ist sogar die künftige 10-Millionen-Schweiz die reinste Auslaufhaltung.

Trump wirft fast im Tagestakt mit faulen Eiern.

Künftig muss – sofern der Senat zustimmt – der Name auf aktuellen, amtlichen Dokumenten mit jenem auf der Geburtsurkunde übereinstimmen. Das kann auf einen Schlag an die 70 Millionen Amerikanerinnen ausschalten, die den Namen ihres Ehemannes angenommen haben. In der Schweizer Presselandschaft wurde dieses dicke Ei noch nicht entdeckt – wahrscheinlich, weil Trump fast im Tagestakt mit anderen faulen Eiern wirft und die Schwefelschwaden Sicht und Sinne vernebeln.

Daniel Jositsch macht vordergründig auf Polit-Schoggi-Häsli, ist aber eigentlich ein Schmutzli.

Apropos eingeschränkte Sicht: Wegen eines Stichentscheids von Daniel Jositsch im Ständerat darf man in der Schweiz auch weiterhin seelenruhig bei einer Vergewaltigung zuschauen, ohne dass man mühsam sein Handy suchen und die Polizei alarmieren muss. Die Mehrheit des Nationalrats – auch Leute aus Mitte und FDP – wollten zuvor eine Vergewaltigung mit einem medizinischen Notfall gleichsetzen. Nicht so SP-Mitglied Jositsch, der den Vorstoss im Ständerat kippte. Ehrlich, wenn der keine Mogelpackung ist! Er macht vordergründig auf Polit-Schoggi-Häsli, ist aber eigentlich ein Schmutzli.

Mein Vorschlag an Jositsch: SP-Parteibuch einschmelzen und zu einem SVP-Sünneli umgiessen.

In diesem Sinne: sonnige Ostern!