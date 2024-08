Stefanie Grob Kabarettistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Als «schnellste Bernerin der Welt» schafft es Stefanie Grob immer wieder auf ein unglaubliches «Words-Per-Minute-Level». Sprachwitz, Musikalität und komödiantischer Spott sind nur einige ihrer Markenzeichen, die ihre Texte unverwechselbar machen. Sie tourt aktuell mit der Musikerin und Schauspielerin Sybille Aeberli mit dem Stück «Aeberli/Grob go No-Go’s» durch die Deutschschweiz.

Müllers machten Skidiving

3 Wochen auf Malt mit dä Ching

Müngers waren auf Kos

Wengers waren auf Ios



Kramers waren Kanufahren in Reykajavik

Trebbis gab Trailrunning in Peru den Kick

Durguttis waren in Ottawa am downhillen

Schmids im Jiu-Jitsu in Tschechien am chillen

Fischers suchen die Einsamkeit der Schweizer Alpen

Mit 100 anderen, die düre-tschalpen

Fringers fuhren nach Oslo und durch die norwegischen Fjorde

In einer monströsen Touristenhorde

Schlangestehen vor der Mona Lisa

Und dem schiefen Turm in Pisa

Luzern meldet Stau auf der Kappelbrück

Es geht dort weder vor noch zrück

Und Rollkofferräder – vor lauter dröhnen und röhren

Kann man die Autos kaum mehr hören

Kellers haben aus Kreta die Krätze mit nachhause gebracht

Blums sich in Bönigen Bettwanzen angelacht

Tanners brachten aus Thailand Tigermücken mit

Cortis aus Costa Rica Corona – jetzt sind sie langsam wieder fit

Wehrlis erwischten bei einem Bad in Varanasi hirnfressende Amöben

Drum künftig lieber Gletscher-Snöben

Aber auch die Sommerskipisten

Sind so voll mit Touristen

Wie die Ostsee-Strände mit Nudisten

Zellers haben sich auf Mallorca so am Verhalten der Mittouristen gestossen

Dass sie sich spontan den Protesten der Einheimischen angeschlossen

Fontanas haben nach einer Dreiviertelstunde anstehen in brütender Hitze

einen Euro in den Trevi-Brunnen geschmissen

Die Oma von Oppligers wurde beim Dschungel-Trekking im Amanzonas von einer giftigen Spinne gebissen

Tonionis empfehlen den Tokyo Tower nicht, um für ein Selfie hinzugehn

Und die kleine Meerjungfrau in Kopenhagen ist so klein, die kann man auf Forrers Foto vor lauter roten, schwitzigen Touristen-Grinden kaum sehn

Jetzt sind alle wieder da – die Sommerferien vrbi

Zuhause bleiben wäre – ke Option gsi.