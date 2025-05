Seit einem halben Jahr setzt die SBB-Transportpolizei Bodycams ein.

Die erste Bilanz falle positiv aus, teilt die SBB mit. Tätlichkeiten gegenüber dem Polizeipersonal seien um 25 Prozent zurückgegangen.

In 15 Fällen seien die Kameraaufnahmen an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden

Die LED-Lichter an der Kamera blinken rot und ein Signalton ertönt. Jetzt beginnt die Bodycam zu filmen. Seit September 2024 setzt die SBB-Transportpolizei in der ganzen Schweiz in Zügen und Bahnhöfen solche Bodycams ein. Jede Patrouille ist mit einer solchen Kamera ausgestattet. Rund hunderttausend Franken hat die SBB in die Beschaffung von hundert Bodycams investiert.

Die Kameras sind an den Uniformen der Polizistinnen und Polizisten befestigt. Sie filmten nur, wenn sie während eines Einsatzes von der Polizei eingeschaltet würden, versicherte die SBB bei der Einführung der Kameras.

Kameras schrecken ab

Nach einem halben Jahr zieht die SBB nun Bilanz: Im Vergleich zur Vorjahresperiode hätten die Tätlichkeiten gegenüber Polizistinnen und Polizisten um ein Viertel abgenommen. Und die Kameras schreckten ab: Bei rund zwei Drittel der angehaltenen Personen habe bereits die Androhung eines Bodycams-Einsatzes die Situation entschärfen können.

In über 300 Fällen seien die Kameras schliesslich doch zum Einsatz gekommen, so die SBB. 15-mal hätte die Transportpolizei die Aufnahmen als Beweismittel an die Strafverfolgungsbehörden übergeben.

Die Einführung der Bodycams war ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Sicherheit.

Bei den Polizisten selbst käme die Neuerung gut an. In einer internen Umfrage hielten 90 Prozent der Transportpolizistinnen und -polizisten die Bodycams für sinnvoll. Michael Perler, Kommandant der Transportpolizei, sagt: «Die Einführung der Bodycams war ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden.»

Gröbere Aggressionen

Die Kameras sollen die Sicherheit im öffentlichen Verkehr verbessern und waren eine Massnahme, um verbale und physische Gewalt gegenüber SBB-Mitarbeitenden und unter Reisenden einzudämmen. Denn die SBB beobachtete, dass Aggressionen in letzter Zeit gröber geworden seien.

Nach der positiven Zwischenbilanz will die SBB-Transportpolizei weiterhin Bodycams einsetzen. «Wir sind optimistisch, dass sich der positive Trend der ersten sechs Monate fortsetzt», blickt Perler in die Zukunft.