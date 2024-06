In der Schweiz gibt es 19 kantonale Gebäudeversicherungen. In den Kantonen Genf, Uri, Tessin, Appenzell-Innerrhoden, Wallis sowie in Obwalden wird die Gebäudeversicherung von privaten Versicherern angeboten. In 23 Kantonen ist die Versicherung obligatorisch, in den Kantonen Genf, Tessin, Appenzell-Innerrhoden und Wallis nicht.