Seit die Asiatische Hornisse 2004 in Frankreich erstmals auf dem Kontinent aufgetaucht ist, breitet sie sich immer weiter aus. So kam sie via Jura 2017 in die Schweiz, und letztes Jahr wurden landesweit bereits 650 Nester gezählt, bereits bis in die Ostschweiz. Ein einziges Nest kann mehrere Tausend Individuen beherbergen.

Ihre Ausbreitung wird mit Sorge beobachtet, weil die Asiatische Hornisse mit Vorliebe Bienen jagt. Das macht sie zur Bedrohung nicht nur für Honigfans, sondern auch für die Landwirtschaft, die um die Bestäubung ihrer Kulturen bangt.

Derzeit ist die Nordwestschweiz neben der Romandie am stärksten von der Asiatischen Hornisse betroffen. Experten zählen alle tieferen Lagen vom Genfer- bis Bodensee zu ihrem potenziellen Lebensraum, auch Alpentäler. In der Region Basel wurden 2025 bereits 80 Nester gefunden, gerechnet wird mit 350 bis Ende Jahr.