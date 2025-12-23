In Schleitheim im Kanton Schaffhausen haben Unbekannte eine mobile Radaranlage der Polizei als Geschenk verpackt.

Der Blitzer wurde damit kurzfristig ausser Betrieb gesetzt.

Der mobile Blitzapparat wurde mit einer weissen Blache samt aufgesprühtem Geschenkband und roter Schleife verdeckt. Darauf zu lesen war «frohe Weihnachten an die Tschugger».

Legende: Polizei Schaffhausen

Die Schaffhauser Polizei nimmt den weihnachtlichen Vorfall nach eigenen Angaben mit einem Schmunzeln zur Kenntnis, hält jedoch fest: «Das Abdecken oder Manipulieren von Radaranlagen ist strafbar. Sollten die Verantwortlichen ermittelt werden, müssten sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.»

Radaranlagen sind laut Medienmitteilung der Polizei keine Weihnachtsdekoration, sondern ein wichtiges Instrument zur Verkehrssicherheit. Tempokontrollen würden dazu beitragen, das Fahrverhalten zu beruhigen und gefährliche Situationen frühzeitig zu entschärfen, heisst es weiter.

Die Schaffhauser Polizei wünscht der Bevölkerung in der Mitteilung trotzdem schöne Weihnachten.