Die Stadtpolizei Zürich hat ein E-Trottinett konfisziert, das bis zu 110 km/h fahren kann.

Der 49-jährige Fahrer flüchtete mit dem Trottinett vor einer Polizeikontrolle, dabei streifte er ein Tram und stürzte.

E-Trottinetts dürfen maximal 20 km/h schnell fahren.

Der zu schnell fahrende E-Trottinett-Lenker fiel einer Polizeipatrouille am Sonntagabend im Zürcher Kreis 4 auf. Als die Polizei ihn anhalten und kontrollieren wollten, setzte er die Fahrt fort und entzog sich der Kontrolle, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Die Stadtpolizei Zürich hat am Sonntagabend dieses E-Trottinett beschlagnahmt.

Das beschlagnahmte E-Trottinett erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h.

Die Polizei folgte ihm mit Blaulicht. Trotzdem setzte der E-Trottinett-Lenker seine Fahrt in hohem Tempo fort. In einer Kurve streifte er ein Tram und stürzte. Danach wollte der 49-jährige Schweizer zu Fuss flüchten, die Polizei konnte ihn aber festnehmen.

Bei der Geschwindigkeitsmessung stellte sich heraus, dass das E-Trottinett eine Bruttogeschwindigkeit von 110 km/h erreicht. Der Lenker wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.