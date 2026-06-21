Nachdem ein Schlauchboot auf der Reuss bei Mühlau am Samstagnachmittag gekentert ist, wird ein fünfjähriger Junge vermisst.

Das Boot mit vier Personen war zuvor mit einem Baum im Fluss kollidiert.

Eine gross angelegte Suchaktion verlief zunächst ohne Ergebnis, teilte die Aargauer Polizei am Sonntag mit.

Im Schlauchboot befand sich eine Familie aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilt. Die Eltern sowie das siebenjährige Mädchen konnten sich nach dem Kentern des Bootes an Land retten. Der fünfjährige Junge wird seitdem vermisst.

Legende: Sicherheitskräfte suchen von Land und vom Wasser aus nach dem Jungen. Keystone/Symbolbild

Mehrere Stunden lang sei im Wasser, aus der Luft und vom Ufer aus nach dem Jungen gesucht worden. «Leider konnte dieser noch nicht gefunden werden», so die Polizei. An der Suche waren Polizeipatrouillen, ein Rega-Helikopter, Drohnen der Polizei und die Flussrettungsgruppe der Regionalpolizei Brugg mit einem Boot beteiligt.

Hinzugezogen wurden auch Taucher der Kantonspolizei Zürich, eine Ambulanz und ein Careteam. Die Einsatzkräfte suchen weiter nach dem vermissten Jungen, wie die Kantonspolizei Aargau der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.