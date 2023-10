Die Veranstalter haben den Start des Big Air vom Freitag auf den Donnerstag verschoben.

Laut der Wetterprognose gibt es am Freitag in Chur starke Böen. Die Qualifikationsläufe im Freeski fand deshalb bereits am Donnerstagmorgen statt.

Die Finalläufe und die Konzerte sollen aber wie geplant am Freitag durchgeführt werden.