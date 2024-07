In vielen Kantonen haben die Sommerferien begonnen. Für den Flughafen Zürich bedeutet das: Hochsaison. Bis Ende August rechnet der Flughafen mit mehr Passagieren, an Spitzentagen mit über 100'000 Personen. Sie alle wollen so rasch wie möglich einchecken, durch die Sicherheitskontrolle und ab in den Flieger.

Legende: Die Halle beim Check-In ist rappelvoll am ersten Ferienwochenende. SRF / Dominik Steiner

Bei der Sicherheitskontrolle hat der Flughafen auf die Hauptsaison hin zwei neue Geräte angeschafft: Sie sollen den Komfort der Reisenden erhöhen. Flughafensprecherin Bettina Kunz erklärt die neue Technik und deren Vorteile: «Die neuen CT-Scanner erstellen ein 3D-Bild des Gepäckinhalts. Deshalb müssen die Leute neu ihre elektronischen Geräte und Flüssigkeiten nicht mehr aus dem Gepäck rausnehmen.»

Statt den Laptop und die Wasserflasche mühsam aus der Tasche oder dem Rucksack herauszusuchen und alles einzeln in Kisten aufs Rollband zu legen, können die Passagiere neu das ganze Handgepäck durch die Maschine laufen lassen. Der Computertomografie-Scanner durchleuchtet es und erkennt gefährliche Inhalte.

In ein paar Monaten alle Geräte aufrüsten

Aktuell sind allerdings erst zwei solche neuen Geräte im Einsatz – bei den 24 anderen Linien werden die Leute mit den alten Geräten kontrolliert. Die neuen CT-Scanner würden jetzt einige Monate getestet, führt Flughafensprecherin Bettina Kunz aus: «Für uns ist es wichtig, die neuen Geräte in verschiedenen Jahreszeiten zu testen. Weil die Leute jetzt im Sommer andere Sachen im Handgepäck tragen als im Winter.»

Die CT-Scanner sollen auch die Arbeit des Sicherheitspersonals erleichtern. Die Polizistinnen müssen nicht mehr in der lauten Halle neben den Geräten sitzen, sondern können sich in einen ruhigen Raum zurückziehen – wo sie konzentrierter arbeiten können.

Legende: Auf dem dreidimensionalen CT erkennen die Polizistinnen mögliche gefährliche Gegenstände. zvg / Flughafen Zürich

Bei den Reisenden kommen die neuen Geräte gut an. Eine Frau, die mit ihrer Familie in die USA in die Ferien fliegt, meint: «Ich finde das sehr praktisch, gerade wenn man mit der Familie reist.» Dann hätten sie nämlich jeweils so viele Sachen, die sie einzeln ausräumen müssten. Und auch ein weiterer Passagier, der nach Kanada fliegt, ist erfreut über die Neuerung: «Gerade an Tagen wie heute, wenn so viele Leute fliegen wollen, bin ich froh, wenn es schneller geht.»

Wegen dieser Vorteile sollen nach der mehrmonatigen Testphase sämtliche Geräte durch CT-Scanner ersetzt werden, so Flughafensprecherin Bettina Kunz. Damit die Passagier so schnell und reibungslos wie möglich durch die Kontrolle auf ihren Flieger kommen.