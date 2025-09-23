In Escholzmatt, im Kanton Luzern, bauten zwei Bäuerinnen ein vierzig Jahre altes Grassilo zum Hotel um. Nach jahrelanger Planung und einem aufwendigen Umbau konnten sie es diesen Sommer eröffnen. Das schweizweit erste Silo-Hotel reiht sich ein in eine immer breiter werdende Auswahl an skurrilen Übernachtungsmöglichkeiten. Wir haben einige zusammengetragen.

Silo-Hotel, Escholzmatt LU

Bis vor fünf Jahren war der 8.5 Meter hohe Turm noch im Einsatz als Grassilo – jetzt ist er ein Mini-Hotel. Auf vier Stockwerken verteilt finden sich WC, Dusche, Aufenthaltsraum, Essbereich und ein Doppelbett. Geschlafen wird direkt unter der Lichtkuppel, die sich bei schönem Wetter automatisch öffnet. Die Idee zum Silo-Hotel hatten die beiden Schwestern Luzia Kaufmann und Regula Erni, die mit ihren Familien den elterlichen Hof führen. Das Silo soll ein Nebenerwerb sein. «Es ist ein kleines, familiäres Angebot, das nicht zu professionell daherkommen soll», so Luzia Kaufmann.

Gondelbett, Fahrni BE

Die Firma Adventurly bietet Übernachtungen in sogenannten Bubble-Suites an, die mittlerweile auch sonst an vielen Orten anzutreffen sind. Etwas ausgefallener ist diese ausrangierte Gondel mit Doppelbett in der Nähe von Thun. Ursprünglich hing sie bis 2022 an der Seilbahn Matterhorn-Express in Zermatt.

Legende: adventurly.ch

Les Nids, Le Locle NE

«Die Nester», das sind vier Baumhäuschen, die mit Betten, Küchen und Duschen ausgestattet sind. Je nach Grösse eignen sie sich für Familien oder Paare. Sie stehen in einem Wald bei Le Locle. Buchbare Baumhäuser und -hütten gibt es auch anderswo in der Schweiz.

Legende: lesnids.ch

Weinfass-Hotel, Trasadingen SH

An verschiedenen Orten in der Schweiz kann man in umgebauten Weinfässern übernachten: in Jenins, in Maienfeld oder hier in Trasadingen. Die elf Holzfasszimmer haben Dusche, WC, Lavabo und sogar einen Fernseher.

Legende: rueedi-ferien.ch

Bergwerksilo, Herznach AG

Bis in die 1960er-Jahre wurde hier Eisenerz abgebaut, jetzt ist es ein Museum und eine Eventlocation. Das Bergwerk selbst kann man auf einer Führung besichtigen, und im ehemaligen Silo des Bergwerks sind vier Zimmer für eine Übernachtung eingerichtet.

Legende: bergwerksilo.ch

Ours BnB, Montmelon JU

Bei diesen Mini-Hütten in der Nähe des Flusses Doubs lässt sich das Dach öffnen. Ist der Himmel klar, hat man vom Doppelbett aus so freie Sicht auf den Sternenhimmel. Die Hütten sind Teil der Campinganlage Tariche.

Legende: oursbnb.ch

Ferien im Steuerhaus, Ermensee LU

Das Steuerhaus der MS Rigi, die lange Zeit als Kursschiff auf dem Vierwaldstättersee unterwegs war, lebt sein zweites Leben als Mini-Hotel. Es steht auf einer Wiese im Luzerner Seetal.

Legende: ferien-im-steuerhaus.ch

Markthalle Altenrhein, Staad SG

Die Farben und die organische Bauweise verraten es: Dieses Haus wurde nach der Idee des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser gebaut. Ein zweistöckiges Apartment in der Markthalle lässt sich für die Nacht mieten.

Legende: hundertwasser.com