In fast 20 Schweizer Städten sind heute mehrere Tausend junge Menschen auf die Strasse gegangen und haben für einen griffigen Klimaschutz demonstriert. Weit über 1000 waren es alleine in Zürich, Hunderte in anderen Deutschschweizer Städten, und in der Romandie gar über 10'000. «Unser Klima – unsere Zukunft» lautete ein Slogan. Bereits im Dezember hatten Schülerinnen und Schüler zu einem ersten Klimastreik aufgerufen. Mehrere Hundert Gleichgesinnte waren dem Aufruf gefolgt. Die nächste Demonstration ist bereits geplant – in zwei Wochen, an einem Samstag, damit nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch mehr Lehrlinge und junge Berufstätige mitmachen können.