Die SBB baut ab dem kommenden Jahr schrittweise die Drehgestelle ihrer FV-Dosto-Doppelstock-Züge um.

Damit soll der Fahrkomfort der umstrittenen Fernverkehrs-Kompositionen spürbar verbessert werden.

Die Investition von rund 90 Millionen Franken werde durch tiefere Unterhaltskosten mehr als kompensiert.

Die Züge bereiteten der SBB immer wieder Problem. Im Volksmund wurden sie «Schüttelzüge» genannt.

Die seit dem Frühling durchgeführten «umfangreichen Tests» haben gemäss einer Mitteilung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) gezeigt, dass nicht nur der Fahrkomfort verbessert, sondern auch die Zuverlässigkeit erhöht wird. Durch den Umbau spar die Bahn angeblich unter dem Strich 40 Millionen Franken.

Legende: Die Fernverkehrszüge FV-Dosto werden für 90 Millionen Franken umgebaut. Keystone/GAETAN BALLY

Die Entfernung der sogenannten Wankkompositionen und der Umbau der im Volksmund auch «Schüttelzüge» genannten Kompositionen kostet die SBB 90 Millionen Franken, wie es weiter heisst. Die Investitionen würden durch die tieferen Unterhaltskosten über die gesamte Lebensdauer aber mehr als kompensiert.

Bereits jetzt: zuverlässigste Züge der Flotte

Die FV-Dosto-Züge vom Hersteller Alstom würden bereits aktuell zu den zuverlässigsten der gesamten Flotte zählen und sehr wenig Störungen aufweisen. Der Umbau soll gemäss SBB bis Anfang der 2030er-Jahre abgeschlossen sein.

Die SBB hatten im Jahr 2010 Alstom (damals Bombardier) mit der Beschaffung von 62 neuen Doppelstockzügen für den Fernverkehr beauftragt – für 1.9 Milliarden Franken. Die Einführung des neu entwickelten Dosto-Zugs ab 2018 war von zahlreichen technischen Pannen und Verzögerungen begleitet. Anfangs klemmten Türen, das Betriebssystem stürzte ab, und Heizungen sowie die Klimaanlagen sorgten für Ärger. Passagiere klagten zudem, dass es in den Waggons teilweise unangenehm rüttle.

Die umfangreichen Tests der vergangenen Monate haben gemäss SBB nun bestätigt, dass durch den Umbau Schwingungen und Stösse insbesondere in Kurven und Einfahrten in Bahnhöfen erheblich besser abgefedert werden können.