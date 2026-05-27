Die mittlerweile 70-jährige Frau hat drei Kinder mit einer Waffe bedroht.

Das Baselbieter Strafgericht verurteilt sie wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens, Nötigung sowie Verstössen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Sie bekommt eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten.

Die Frau hatte am 1. August 2023 in Aesch BL Kinder mit einer Pistole bedroht und dabei auch einen Schuss abgegeben. Sie gab an, lediglich in die Luft geschossen zu haben.

Die Kinder – damals sieben, zehn und elf Jahre alt – stellten die Situation anders dar. Sie sagten, die Frau habe den Schuss auf Kopfhöhe abgegeben. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Aussagen der betroffenen drei Buben glaubhaft seien.

Legende: Die Frau war vor Gericht, weil sie drei Buben bedroht hatte, die am 1. August Feuerwerke gezündet hatten. (Symbolbild) KEYSTONE/DPA/Frank Hammerschmidt

Die heute 70-Jährige feuerte unter Cannabis-Einfluss aus einer Distanz von ein bis zwei Metern auf die Kinder. «Ein geringes Abweichen hätte tödliche Folgen haben können», sagte der Gerichtspräsident bei der Urteilseröffnung.

Die Aussage der Beschuldigten, sie habe «in Richtung Himmel» geschossen, erachtete das Gericht nicht als plausibel. Nicht einmal die Beschuldigte selbst habe dies bei der Einvernahme so gezeigt.

Die nun erstinstanzlich verurteilte Frau hatte während des Prozesses Reue gezeigt und sich bei den Kindern entschuldigt. Sie schäme sich für das, was sie gemacht habe.