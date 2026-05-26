Eine 70-jährige Rentnerin hat sich vor dem Baselbieter Strafgericht reuig gezeigt.

Sie äusserte sich zu einem Pistolenschuss und Drohungen, die sie gegen Kinder in Aesch ausgestossen hatte.

Nach dem Vorfall am 1. August 2023 habe sie deswegen während zweier Jahre kaum mehr das Haus verlassen.

«Ich schäme mich für das, was ich gemacht habe», sagte sie bei der Befragung. Oft studiere sie herum, weshalb sie diese «Idiotie» begangen habe. «Dies ist so wesensfremd für mich, es entspricht nicht meinem Naturell.»

Die Seniorin litt jahrelang unter Depressionen, befindet sich in ärztlicher Behandlung und nimmt weiterhin Medikamente.

Legende: Die Frau wird beschuldigt, die Buben bedroht zu haben, als diese gerade Feuerwerk abliessen. (Symbolbild) KEYSTONE/Urs Flueeler

Sie wird beschuldigt, drei Buben, die gerade Feuerwerk abliessen, mit einer Pistole bedroht und unmittelbar neben ihnen in die Luft geschossen zu haben. Sie habe eine «grosse Wut» gespürt, da der von ihr gehütete Hund verängstigt gewesen sei wegen der Knaller. Dabei sei sie auf die «Schnapsidee» gekommen, ihre geladene Pistole zu Hause zu holen, sagte sie weiter.

Die Frau ist unter anderem wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens angeklagt.