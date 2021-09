Beim Verein Wildtierschutz Schweiz anerkennt man die Probleme im Schutzwald. Wenn es nicht anders ginge, müssten Wildtiere geschossen werden, sagt Geschäftsführer Roberto Babst. Die Jagd spiele in der neuen Strategie der Bünder Regierung aber eine zu grosse Rolle. Für Babst wäre es wichtiger, dass den Wildtieren mehr Lebensraum zur Verfügung stehen würde. Durch die touristische, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung der Natur würden die Tiere immer mehr in die Wälder gedrängt - was die Probleme im Schutzwald verstärke.

Tatsächlich berücksichtigt die Bündner Schutzwald-Strategie eine Verbesserung des Lebensraumes für Wildtiere. Wenn es beispielsweise um touristische Projekte im Wald gehe, hätten die Gemeinden eine wichtige Aufgabe, sagt Jagdinspektor Adrian Arquint. Bei der Präsentation der Strategie hiess es, man müsse zusammenarbeiten. Denn nur gemeinsam könne man die Probleme im Schutzwald lösen.