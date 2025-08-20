Der Bundesrat will das Epidemiengesetz anpassen, um die Bevölkerung besser vor übertragbaren Krankheiten zu schützen.

Vor den Medien in Bern informiert Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider über die geplante Revision.

Für die Überarbeitung hat die Landesregierung auch Schlüsse aus der Covid-19-Pandemie gezogen.

Mit der Revision des Epidemiengesetzes will der Bundesrat die Aufgabenteilung von Bund und Kantonen klären. «Bevor der Bundesrat eine besondere Lage erklärt, muss er künftig das Parlament und die Kantone konsultieren», schreibt der Bundesrat in einer Medienmitteilung.

Die Landesregierung möchte zudem, dass die Überwachung übertragbarer Krankheiten verbessert wird. Die dafür notwendigen Systeme sollen digitalisiert und besser vernetzt werden, wie es weiter heisst. «Dank optimierter Überwachungssysteme auf nationaler Ebene können neue Bedrohungen schneller erkannt und die Auswirkungen der von Bund und Kantonen ergriffenen Massnahmen besser evaluiert werden.»

Die Gesetzesanpassung beinhaltet auch Massnahmen zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen.

Mehr folgt...