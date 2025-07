Legende: Keystone/Alessandro della Valle

Der neue Pandemieplan sieht auch eine feinere Abstimmung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen vor. So sollen die Kantone künftig genügend Gesichtsmasken vorrätig haben. Auch wird bereits jetzt definiert, wie eine Impfkampagne organisiert werden soll und wer den Impfstoff beschafft. «Grundsätzlich ist es aber so: Der Bund befiehlt, die Kantone setzen um», sagt SRF-Inlandredaktorin Ruth Wittwer, die an der Medienkonferenz des BAG war. Und: Ein Impfzwang ist im Epidemiengesetz EpG nicht vorgesehen. Möglich ist lediglich ein Impfobligatorium für gefährdete und vulnerable Personen. Diese Diskussion wird allenfalls in der aktuellen Revision des EpG geführt.